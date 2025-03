Advertência na ata do Copom

Enquanto esse surdo governo segue tentando estimular o consumo das famílias com benesses absolutamente fora de hora, e ainda vê com desprezo a alta da inflação que caminha mais para próximo dos 6% neste ano, a ata divulgada pelo BC, do Copom, reserva ao Planalto, somente advertências.



E se Lula, tiver um fio de juízo deveria respeitar. Além da preocupação da inflação, ata indica que "Pais gasta muito e mal". E que urge a necessidade de "política fiscal e monetária". Além da falta de esforço por "reformas estruturais e disciplina fiscal". Também sobre "incertezas da dívida pública" perigosamente em alta...



Tudo que potencializa a elevação dos juros! Mesmo porque, com todas essas considerações oportunas por muitas vezes já repetidas sem que Lula desce ouvido, a taxa Selic que em meados de 2024, estava em 10,50%, hoje, chega aos 14,25% e na próxima reunião do Copom poderá subir para 15%.



Assim como continua subindo a inflação e juros para empresas e consumidor final. E, certamente, é o que está promovendo a desaceleração da atividade econômica...