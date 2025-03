Cães de faro da Polícia Penal acham drogas no retorno da saidinha

Com o uso de cães de faro, a Polícia Penal realizou a operação "Retorno Seguro" e apreendeu ilícitos que seriam introduzidos no interior dos estabelecimentos penais. Esses cães auxiliaram na apreensão de cerca de quatro quilos de de maconha, 500 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares e R$ 650,00 em espécie. Em Bauru, a operação ocorreu no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) III "Noé Azevedo" e resultou na apreensão de 54 porções de maconha, com peso aproximado de 168,61 gramas, e um celular.



A ação ocorreu no último dia 18, no entorno de estabelecimentos penais do regime semiaberto instalados nas cidades de Assis, Bauru, Mirandópolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Porto Feliz e Valparaíso, unidades que recepcionaram reeducandos que retornaram da saída temporária no dia anterior, no início da noite.



Os ilícitos foram localizados escondidos na área externa e, provavelmente, seriam recuperados pelos custodiados do regime semiaberto que fossem realizar atividades laborais nos locais. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para os procedimentos administrativos e legais cabíveis.



Atuaram na operação 12 cães de faro e dezenas de policiais penais lotados em diversos estabelecimentos, que realizaram varredura no perímetro das áreas externas das unidades de regime semiaberto.



"A operação destacou o papel da Polícia Penal em cumprir a Lei de Execução Penal e combater o crime organizado, garantindo a ordem, a segurança e a soberania do Estado dentro do sistema prisional", ressaltou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) por meio de nota.