A toque de caixa, Câmara de Bauru aprova empréstimo do DAE

A Câmara de Bauru aprovou nesta segunda-feira (24), a toque de caixa e com protestos da oposição, o projeto de lei (PL) que autoriza o Departamento de Água e Esgoto (DAE) a contrair um empréstimo de R$ 40 milhões, valor que será destinado à perfuração de dois novos poços e outros investimentos na rede de distribuição de água. A votação terminou em 13 votos a 5. O presidente da Casa não vota neste caso, e Edson Miguel (Republicanos) e Júlio César (PP) não compareceram à sessão.



Os únicos contrários à aprovação do projeto foram Júnior Lokadora (Podemos), Estela Almagro (PT), José Roberto Segalla (União Brasil), Eduardo Borgo (Novo) e Natalino da Pousada (PDT).



O DAE, estabeleceu uma emenda também aprovada, terá de depositar em uma conta valores mensais para quitar o empréstimo futuramente. O repasse da verba será feita, segundo o dispositivo, “durante o período de carência” do financiamento que ainda nem foi negociado.



O projeto foi aprovado uma semana após dar entrada na Câmara e a própria votação foi atropelada. O texto ainda estava em tramitação nas comissões, que liberaram os projetos sem nem mesmo discuti-lo.



À exceção da Comissão de Economia, que promoveu reunião pública na semana passada para debater o tema, nenhum outro colegiado emitiu parecer a partir de discussão fundamentada sobre o pedido de empréstimo – cujo impacto nas contas municipais, ou seu próprio comprometimento, ainda é incerto.



A proposta só foi votada nesta segunda após uma manobra da base do governo ter rejeitado um pedido feito pela Comissão Interpartidária para analisar o projeto.



O colegiado, presidido pelo vereador Natalino da Pousada (PDT), diz que o pedido se justifica num dispositivo do regimento interno segundo o qual “qualquer Comissão é competente, por qualquer de seus membros, para requerer que determinado projeto que dê entrada na Câmara, seja submetido àquela Comissão”.



Segundo o regimento interno, compete à Comissão Interpartidária, entre outras coisas, “manifestar sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual”.



A base do governo alegou que a Interpartidária, a única presidida por um vereador da oposição, só lida com questões de projetos orçamentários – como a Lei Orçamentária Anual (LOA) ou o Plano Plurianual (PPA) – e não teria competência para analisar o PL do empréstimo. Em outras palavras, decidiu que a Comissão Interpartidária não está incluída na expressão “qualquer das comissões”.



A oposição argumenta que o pedido de empréstimo tem relação óbvia com o orçamento: o financiamento contraído pelo poder público, afinal, será incorporado aos cofres públicos municipais.



Há duas semanas, a própria Mesa Diretora autorizou a remessa de um projeto à Interpartidária à luz exatamente do artigo utilizado pelo colegiado para analisar o PL do empréstimo.



“Dizer que um pedido de empréstimo não tem a ver com Lei Orçamentária ou Plano Plurianual é uma mentira. De onde virão os recursos?”, indagou o vereador Eduardo Borgo (Novo) durante as discussões.



“Esse plenário é e sempre foi soberano. O que nós temos agora é uma responsabilidade frente às milhares de pessoas que, quando chegar a estiagem, não terão água em suas casas”, respondeu o líder de governo, Sandro Bussola (MDB). “Daí a importância desse projeto”, emendou.



Integrante da Comissão Interpartidária, a vereadora Estela Almagro (PT) disse que a decisão da Mesa é temerária. Sobretudo diante de um parecer da Procuradoria da Prefeitura de Bauru que alertou para a necessidade de o DAE ter recursos em caixa para honrar o financiamento. “Eu também tenho a mesma preocupação”, lembrou.



O PROJETO



Ainda não se sabe os termos do empréstimo a ser contraído pelo DAE. Presidente da autarquia, Renato Purini (MDB) assumiu um compromisso público de quitá-lo. O financiamento, contudo, esbarra em dados que preocupam vereadores.



Cálculos do próprio DAE apontam para um déficit de R$ 90 milhões a partir de 2028, rombo que advém da perda de receitas que serão repassadas a partir de então à futura concessionária privada do sistema de tratamento esgoto de Bauru.



O dado pode estar superestimado, já que números usados nas projeções envolvem os piores cenários, medida que a autarquia disse tomar por precaução. Neste caso, o DAE prevê um reajuste sobre a tarifa de água em até 70% - medida que seria atenuada com “ações estratégicas” com as quais o DAE se comprometeu.

Decisão contradiz parecer de 2024 da própria Câmara

A decisão da Mesa Diretora de barrar um pedido da Comissão Interpartidária nesta segunda (24) contradiz um parecer do ano passado em torno de pedidos de prazo a projetos em regime de urgência.



Na época, a Câmara voltava seus olhares ao PL da concessão do esgoto – que tramitava nos mesmos moldes – e a base do governo se irritou com sucessivos pedidos de vista feitos pela oposição.



Matérias em regime de urgência têm 20 dias iniciais para serem analisadas pelas comissões permanentes e depois, nas 10 sessões subsequentes, devem ser obrigatoriamente pautadas em plenário.



O parecer da própria Câmara naquela época disse que o projeto principal – o da concessão – já havia sido liberado e que as comissões “seguravam” as emendas. Neste caso, concluiu a manifestação da consultoria jurídica, pedidos de prazo às emendas teriam de ser aprovados em plenário por maioria qualificada.



O episódio agora é diferente. O projeto foi protocolado na semana passada e ainda nem cumpriu os 20 dias iniciais a que as comissões têm direito. Mais do que isso, o texto principal – o próprio empréstimo – também havia sido liberado. Apesar disso, a Mesa Diretora, liderada pelo presidente Markinho Souza, deu andamento ao PL.