Funcionários chegam para trabalhar e encontram empresa vazia

Os 45 funcionários de uma empresa do ramo da comunicação visual de Pirajuí (a 56 quilômetros de Bauru) chegaram para trabalhar nesta segunda-feira (24) e se depararam com um galpão vazio, sem maquinários ou computadores. O proprietário do empreendimento estaria desaparecido, junto com sua família, de acordo com relatos enviados ao JCNET.



Funcionários ouvidos em anonimato relatam que o patrão era um cara tranquilo, que costumava estar sempre sorridente. No entanto, a empresa vinha passando por dificuldades financeiras o que provocou, inclusive, o atraso de salários. Os desaparecimentos simultâneos levantaram suspeitas de que o empresário teria fugido.



O caso foi levado Ministério Público do Trabalho (MPT), que está investigando. Um grupo de funcionários também registrou um boletim de ocorrência (BO).



De acordo com o BO, além dos computadores e maquinários, as geladeiras, botijões de gás, comida e utensílios domésticos também desapareceram, restando somente os papéis da empresa no local. Um dos trabalhadores informou à polícia que recebeu do proprietário modelos de rescisão contratual e aviso prévio indenizado para todos os colaboradores da empresa. Os documentos estavam datados da última sexta-feira (21), mas foram encaminhados às 3h da manhã desta segunda.



Ainda segundo o BO, outro funcionário informou que o adiantamento salarial do dia 20 está atrasado. A última folha de pagamento que receberam foi na última sexta-feira, referente ao mês de fevereiro.



Um grupo de funcionários teria ido até a casa do empresário para indagá-lo sobre o caso. No entanto, encontraram o local vazio. A reportagem tentou contato pelo telefone com o empresário, mas não obteve resposta. Uma mensagem gravada informa, ainda, que a caixa postal está cheia.

Alguns dos trabalhadores informaram que também tentaram contato com o homem, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto para a manifestação do empresário.