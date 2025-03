HC de Botucatu abre concurso público para diversas áreas

Botucatu - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou editais de abertura de inscrições e realização de concurso público para preenchimento de vagas em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril, por meio do link https://hcfmb.unesp.br/concursos-2025/ . As provas serão realizadas no dia 18 de maio e os valores das inscrições podem variar de acordo com o cargo.



As vagas disponíveis são para Agente Técnico de Saúde (Citotécnico); Agente Técnico de Saúde (Técnico de Aparelho de Precisão); Agente Técnico de Assistência à Saúde (Biomédico); Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta); Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo); Analista de Tecnologia; Especialista Contábil e Oficial Operacional – Técnico de Segurança do Trabalho.



Também há vagas para profissionais de medicina nas especialidades Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, Gastropediatria, Ginecologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia (com atuação em Transplante), Nutrologia, Ortopedia Pediátrica, Otorrinolaringologia, Pediatria (Pronto-Socorro Pediátrico), e Radiologia.