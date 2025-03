Estação 1º de Agosto lança filme sobre o Carnaval de Bauru

A Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto lança, nesta segunda (24), um filme inédito sobre a história do Carnaval de Bauru. A exibição, que homenageia um dos carnavalescos mais experientes da cidade, Jair Odria, será gratuita, no Cine'n Fun do Alameda Rodoserv Center, às 19h. A produção documental "Carnaval de Bauru em Relatos" revela a trajetória do movimento carnavalesco por meio de dramaturgia e depoimentos de fomentadores culturais sob a ótica de diferentes agremiações.



O diretor do projeto e presidente da Estação 1º de Agosto, Tobias Terceiro, revelou que o filme traz registros dos desfiles desde a década de 1950. Além da exibição, o evento também contará com uma roda de conversa com os participantes e exposição do acervo de fotografias, jornais e documentos do "Carnavalizando Memórias - Memórias do Carnaval de Bauru". O documentário tem 1h39 de duração e foi desenvolvido com recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), através da Lei Paulo Gustavo.



"Nosso objetivo é contribuir para a construção de uma visão que valorize, incentive e estimule a maior manifestação brasileira. O Carnaval bauruense é muito mais que uma festividade. Ele contribui para a educação política, filosofia, percepção e visão de mundo", complementa.



A Estação Primeiro de Agosto foi classificada em terceiro lugar no Carnaval de 2025 com o enredo "Você Piscou e o Futuro chegou: Tecnotopia - Uma Odisseia Rumo ao Futuro". A agremiação existe há quase uma década, sendo que o último título foi conquistado em 2018, ainda como bloco

'Seu Jair , o baluarte

Considerado um baluarte, Jair Fontão Odria fundou a escola de samba Mocidade Independente e, posteriormente, a Mocidade Unida da Vila Falcão. Com oito décadas de vida, quase 50 anos dedicados à festa popular, atualmente se consagra como um dos carnavalescos mais experientes do município. 'Seu' Jair, como é conhecido, é natural de Bauru, casado e possui quatro filhos. O time de futebol dele é o Corinthians.