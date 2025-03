Estação 378: futebol, música ao vivo e boa gastronomia no Centro

A casa exibe jogos dos grandes clubes paulistas e do Noroeste, além de contar com promoções especiais nos dias de transmissão, como descontos em cerveja e caipirinhas.

De acordo com o empresário Douglas Henrique Fantin, a ideia foi concebida junto aos colegas de faculdade e agora sócios Renato Monteiro e Mailson Freitas. "A gente percebeu que poucos bares de Bauru transmitem jogos e, os que fazem isso, passam sem volume. A gente sempre quis um lugar que pudesse ver as partidas e curtir de verdade. Então decidimos incluir esse detalhe no Estação 378. Também queríamos um bar que fugisse da mesmice da [avenida] Getúlio Vargas, algo mais rústico e familiar, para ajudar a revitalizar o centro da cidade", relembra Douglas.

Um sonho de mais de uma década saiu do papel com o Gastrobar Estação 378, localizado no Centro de Bauru. O espaço une gastronomia, futebol, cerveja gelada, música ao vivo e karaokê para oferecer uma experiência aconchegante e familiar - tudo a preços acessíveis.

Além do futebol, a programação fixa inclui música ao vivo e karaokê às quintas-feiras. "Temos um catálogo de músicas infinito, e os clientes adoram. Foi um teste que deu certo", afirma o empresário. Às quartas-feiras, o bar recebe bandas de rock, enquanto sextas e sábados são reservados para apresentações de diversos estilos musicais, como sertanejo, MPB e blues.

O espaço inaugurado há cerca de 7 meses tem o acolhimento como principal característica. "A ideia é que o cliente se sinta em casa", explica. Essa intenção está presente, inclusive, no atendimento - um dos maiores diferenciais do gastrobar. "A gente acaba pegando amizade com os clientes. É bem tranquilo e nada engessado", ressalta o empresário.

Gastronomia

No cardápio, o destaque fica para as porções autorais. O bolinho de carne de panela, criação do próprio Douglas, é o carro-chefe. "Ele é feito apenas com carne, sem massa, batata ou farinha. Depois, é empanado na farinha panko, garantindo uma crocância especial", explica. Outra opção muito pedida é a linguiça adocicada na cerveja, caramelizada e servida com farofa de limão - sempre elogiada pelos visitantes.