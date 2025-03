Comprometimento é diferencial da 3G Distribuidora Cristalins

Com qualidade elevada, entrega imediata e atendimento especializado, a 3G Distribuidora Cristalins se consolida como referência no mercado de descartáveis em Bauru. Há três anos na cidade, a empresa trabalha com atacado e varejo, oferecendo desde água sem gás e com gás até Guaraná próprio. O proprietário Evandro José do Santos destaca o comprometimento com o cliente como maior diferencial da empresa, que chegou ao município para fazer a diferença - aliando qualidade e preço dos produtos.

A Cristalins disponibiliza água em diversas embalagens, incluindo garrafas de 500 ml, 1 litro, 1,5 litro, 5 litros, 20 litros e até copos. Além disso, comercializa o Guaraná Cristalins, que conta com sabor inigualável graças à reduzida quantidade de açúcar presente na fórmula.

"Hoje, a nossa água está nos quatro cantos de Bauru. Calculamos que vendemos cerca de uma garrafa para cada cidadão da cidade por mês", destaca Evandro. A marca também está presente em redes de supermercado, além de diversos outros pontos comerciais.

Compromissos