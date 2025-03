O Crematório Regional Jardim dos Lírios completa 12 anos em março. Localizado dentro do Cemitério Parque de mesmo nome, o espaço tem o lema "preservando memórias" - uma forma de honrar, respeitar e homenagear aqueles que nos foram queridos e deixaram saudade.

O local é de paz em harmonia com a natureza, com espaço para meditação e contemplação. As áreas verdes contam com paisagismo cuidadoso e proporcionam um ambiente sereno e acolhedor, o que facilita a conexão com a natureza. O crematório foi projetado com práticas sustentáveis, garantindo a preservação do meio ambiente.

O espaço conta, ainda, com uma sala de cerimônia para que os familiares e amigos possam fazer suas orações antes da despedida final. Além disso, a atmosfera tranquila e natural ajuda a reduzir o estresse, proporcionando uma experiência mais positiva durante o luto. Também reflete o respeito e dignidade para com os falecidos e suas famílias.