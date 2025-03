Agudos conquista selo estadual de cadeia produtiva

Agudos (13 quilômetros de Bauru) se destacou nesta semana ao receber o selo de Cadeia Produtiva Local (CPL) do SP Produz, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. A honraria foi concedida à Associação de Apicultores e Meliponicultores de Agudos e Região (AAPIMAR), representada pelo presidente Evandro José da Costa, e ao diretor de Desenvolvimento Econômico do município, Carlos Monchelato.



Voltado à integração de empresas de mesmo segmento, o SP Produz promove compartilhamento de recursos, compras coletivas e incentivo à inovação. "O reconhecimento da CPL vai nos possibilitar participar de editais de fomento, convênios e até emendas parlamentares impositivas, havendo aprovação dos projetos, é claro", destacou Evandro José da Costa, presidente da AAPIMAR.



Com o reconhecimento, a AAPIMAR, dedicada à produção de mel e derivados, torna-se um dos pilares do desenvolvimento econômico sustentável na região, alinhando-se à meta estadual de descentralizar o crescimento a partir das potencialidades locais.