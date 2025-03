Bauru: 6 fatos que impactam e podem mudar a concessão do esgoto

Os planos do governo Suéllen Rosim (PSD) para a concessão do sistema de esgoto de Bauru esbarram em seis problemas que ameaçam o desfecho do certame nos termos defendidos pela administração desde o início das discussões, em 2023.



A ideia inicial era aprovar o projeto na Câmara em julho de 2023 e lançar o edital ainda em agosto. Nada disso aconteceu: o texto só passou em maio do ano passado e o certame só foi publicado em dezembro.



A prefeitura já não tem poder sobre parte desses apontamentos, hoje nas mãos de órgãos de controle externo como o Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP). Em outros casos, contudo, eventuais mudanças ainda passam pelo crivo do município.

Suspensão no TCE

O primeiro aspecto envolve o próprio edital de concessão, lançado no final do ano passado e até agora suspenso por determinação do Tribunal de Contas. Os termos da concorrência foram colocados em dúvida por especialistas já quando da publicação do certame.



O edital para a concessão do serviço de tratamento do esgoto prevê a modalidade de licitação com a combinação de dois fatores: menor valor de tarifa (peso 30/100) e melhor técnica (peso 70/100) como critério de julgamento do melhor candidato.



O critério "técnica", porém, é subjetivo: quem define a melhor técnica, afinal? É o que questionam potenciais interessados, entre os quais a Aegea - autora da representação ao TCE que culminou na suspensão do edital em janeiro. O mesmo ocorreu com o pedido de impugnação formalizado pelo ex-vereador Coronel Meira (Novo).



Em ambos os casos a Assessoria Técnica-Jurídica (ATJ) do TCE concluiu pela procedência parcial das impugnações ao edital. O Tribunal deve decidir se anula, determina mudanças ou mantém o edital dentro de algumas semanas.

ETE judicializada

Outro aspecto - que conversa com os apontamentos em torno do edital - envolve o canteiro de obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, cuja construção iniciou-se ainda em 2015 e segue inconclusa até hoje. Em 2021, o atual governo rompeu com a empreiteira COM Engenharia - que foi à Justiça para contestar a rescisão.



O processo tramita desde 2021 sem desfecho até agora. Como ninguém sabe o verdadeiro estado das obras, o Judiciário determinou uma perícia na ETE. A conclusão dos técnicos foi de que a retomada das obras - principal obrigação da potencial concessionária do esgoto - exige uma revisão completa dos projetos executivos e estruturais.



O governo, porém, contestou o resultado e pediu a realização de um novo levantamento, medida que, se admitida, pode estender em mais pelo menos um ano a liberação de qualquer obra na ETE.



Neste caso, embora a própria ETE tenha sido e ainda possa ser novamente alvo de perícia, o edital obriga interessados a apresentar panorama sobre o estado das obras - medida criticada pela Aegea, a quem não há sentido atribuir à concessionária a responsabilidade nesse sentido.

Possível aumento