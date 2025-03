DDM descarta morte de jovem de 28 anos por feminicídio em Jaú

Jaú - Após investigações, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) concluiu que a morte de Keite Rafaela Dias Garcia, de 28 anos, ocorrida na última terça-feira (18), na Santa Casa da cidade, em razão de traumatismo craniano, não foi decorrente de um suposto espancamento por parte do companheiro, mas sim de uma queda de moto.



Conforme divulgado pelo JC, a jovem deu entada no hospital no último domingo (16), levada pelo Samu, após supostamente sofrer um acidente de moto. Ele foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com traumatismo craniano.



No dia seguinte, segundo a DDM, familiares da vítima procuraram o plantão policial dizendo que a mulher provavelmente havia sido vítima de agressão física por parte do companheiro e que a lesão sofrida poderia ser resultante desse suposto espancamento.



De acordo com a Polícia Civil, os familiares alegaram que a equipe médica teria dito que as lesões da jovem não seriam condizentes com acidente. Além disso, vizinhos teriam relatado que ela havia sido agredida pelo companheiro. No dia 18, Keite não resistiu.



"Imediatamente, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. Foram ouvidas testemunhas, obtidas imagens de câmeras de segurança instaladas no local dos fatos e imediações e requisitados exames periciais, dentre outras diligências", conta a delegada da DDM, Isabel Cristina Martignago.



Segundo ela, as investigações revelaram que, no dia 16, a jovem e o companheiro foram a uma festa de aniversário e, depois, a um bar. "Por volta das 21h14, o casal saiu do bar em uma moto, ambos sem capacete", diz. Keite era a condutora do veículo. "Ao chegarem próximo à residência do casal, a moto tombou e ambos caíram ao solo", declara.



"Em decorrência da queda, ela sofreu traumatismo craniano e foi socorrida ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. Todas as provas carreadas aos autos apontam que não houve agressão física, afastando-se o delito de feminicídio".