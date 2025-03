Linnur Clínica de Saúde & Bem-Estar inaugura em Bauru; veja fotos

Bauru agora conta com a Linnùr Clínica de Saúde & Bem-Estar, um espaço inovador que une medicina estética e integrativa para promover saúde, equilíbrio e qualidade de vida. A Linnùr se destaca como uma referência em cuidado completo e transformador. Com uma abordagem que une saúde e bem-estar, a instituição oferece um atendimento integrado e personalizado, valorizando cada paciente de forma única. A proposta da Linnùr é combinar cuidados internos e externos, sempre com o objetivo de entregar resultados visíveis e significativos.

Com princípios éticos sólidos como base, a equipe da Linnùr prioriza a excelência no atendimento e a criação de um ambiente acolhedor e seguro. Contando com profissionais criteriosamente selecionados e o uso de técnicas inovadoras, a clínica integra saúde, bem-estar, medicina estética e integrativa, proporcionando uma recuperação física e emocional completa. Corpo e alma, sempre em harmonia, é o lema que conduz essa filosofia transformadora.

Outro grande diferencial da Linnùr é o SPA LR, um espaço criado para oferecer uma pausa no caos do dia a dia. Com o compromisso de proporcionar relaxamento e bem-estar, o SPA convida as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, unindo tranquilidade e renovação em cada detalhe. Uma experiência que revitaliza corpo e alma



A Linnùr Clínica está localizada na Rua Machado de Assis, 17-53, próximo à Maternidade Santa Isabel. Para agendamentos, entre em contato pelo WhatsApp (14) 99682-0501 ou siga no Instagram @‌linnurclinica.



Fotos: Douglas Willian