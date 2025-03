Noroeste vira cédula em encontro e homenagem de colecionadores

Agora o Norusca é cédula de dinheiro, ao menos para uma rara coleção do 59.º aniversário do Clube Filatélico e Numismático de Bauru (CFNB). A entidade homenageará o Esporte Clube Noroeste em seu tradicional encontro anual de colecionadores neste sábado (22) e domingo (23), no Boulevard Shopping Bauru. Os membros da entidade criaram e confeccionaram cédulas de coleção que trazem o escudo do time de Bauru e o Estádio Alfredo de Castilho.



O Clube Filatélico e Numismático de Bauru foi fundado em 1966, teve uma pausa há alguns anos e foi reativado em 2023. Trata-se de uma entidade de utilidade pública que tem por finalidade promover a cultura do colecionismo, principalmente por meio de selos postais, moedas e cédulas.



Segundo o CFNB, o evento de aniversário contará com exposição e comercialização de artigos colecionáveis das 10h às 21h no sábado e das 10h às 18h no domingo, no espaço do coworking do piso 2 do centro de compras.



O CFNB convida os torcedores do Norusca e os munícipes a prestigiar esse e outros itens históricos. O Instagram deste clube é @cfnbauru.