Cláudio Massad começa saga por Los Angeles 2028

Los Angeles 2028 já começou para o bauruense Cláudio Massad! Medalhista paralímpico de bronze no ano passado, em Paris, o mesa-tenista começa a temporada 2025 neste fim de semana, com a disputa da primeira etapa do Ranking Paulista, em Jacareí.



Massad, de 40 anos, disputará a competição em duas categorias: classe 10 paralímpica, para atletas andantes com deficiência física leve, e a categoria absoluto, para atletas olímpicos sem deficiência. A competição ocorre entre os dias 22 e 23 de março.



O medalhista paralímpico destacou a importância desse início de preparação para Los Angeles. “A categoria olímpica eu irei usar como preparação para as competições internacionais que disputarei a partir de abril com a Seleção Brasileira. Estou trabalhando bastante para jogar bem em Jacareí e trazer medalhas para o Sesi, para Lorena e para Bauru”, afirmou.



Massad também falou das prioridades nesse início de ciclo. “Quero evoluir cada vez mais no ranking nacional e mundial. No individual, sou o décimo quarto do mundo hoje e nas duplas estou em sétimo. Sei que tenho capacidade para subir e estou treinando forte pra isso”, apontou o atleta.

Cláudio Massad

Atleta do Sesi-SP, Cláudio Massad tem um currículo extenso de conquistas no tênis de mesa. Bronze nas duplas masculinas MD18 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; ouro no individual masculino pela classe 10 e bronze nas duplas masculinas MD18 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro por equipes e prata no individual nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019; ouro no individual e por equipes no Parapan de Jovens em São Paulo 2017; ouro por equipes e prata no individual nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015. Isso só em competições representando a Seleção Brasileira!



Massad ainda tem mais de 200 medalhas, incluindo títulos brasileiros, estaduais, regionais, além de conquistas nos Jogos Regionais e Abertos do Interior.



Massad foi diagnosticado com a Doença de Blount, um distúrbio de crescimento que afeta a tíbia, o osso da canela, aos 10 anos de idade, em 1995.

Apaixonado por esporte, encontrou no tênis de mesa um parceiro para ser um atleta de alto rendimento. Aos 12 anos, pegou na raquete pela primeira vez, para nunca mais largar.



Em 2014, ingressou no tênis de mesa paralímpico. Defendendo Bauru, Massad conquistou todos os títulos possíveis: campeão brasileiro, paulista, regional, dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais. Atualmente, ocupa a 14 posição no ranking mundial de simples, 7 de duplas e é o primeiro do Brasil na Classe 10, sendo considerado um dos melhores atletas dessa classe na história do país.