Final da Batalha das Lendas acontece na Praça Rui Barbosa

Nesta sexta-feira (21), a partir das 20h, a Praça Rui Barbosa se transformará no palco da final do Circuito Batalha das Lendas, um evento que tem movimentado a cena hip-hop da cidade. Mais do que uma competição, essa é uma celebração da arte urbana, da expressão livre e do talento que ecoa das ruas para os corações do público, destacam os organizadores.



De acordo com eles, com apoio da Secretaria de Cultura e incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo, o circuito consolidou-se como uma das mais importantes iniciativas do gênero na região, promovendo batalhas de rima e oferecendo oficinas gratuitas para a formação cultural e musical de jovens talentos



A final aconteceria no último sábado, mas precisou ser adiada devido à forte chuva que atingiu a cidade. O temporal deu lugar a uma nova oportunidade: o evento agora acontecerá na Batalha dos 13, uma das mais tradicionais de Bauru.



A competição reunirá MCs de diversas localidades, todos prontos para batalhar pelo título de "MC lendário". No calor das rimas afiadas e das respostas improvisadas, será decidido quem leva para casa a coroa do Circuito.



Mas o evento é muito mais do que a busca pelo campeão. Ele reafirma o poder do hip-hop como ferramenta de expressão, inclusão social e educação. Durante o projeto, oficinas de rima foram levadas para três escolas municipais, incentivando crianças e adolescentes a descobrirem sua própria voz por meio da arte.



Desde sua estreia, em fevereiro de 2025, o Circuito passou por diversos espaços públicos de Bauru, levando consigo a potência do hip-hop e proporcionando encontros memoráveis. Ao longo do percurso, foram promovidas oficinas culturais com nomes importantes da cena, como o ex-secretário de Cultura e produtor José Vinagre, e o músico Fernando TRZ, que trouxe seu conhecimento sobre sonorização e equipamentos.



Do repente à batalha de rima

As batalhas de rima têm raízes na cultura popular, dialogando com manifestações como a embolada, o repente e os versos improvisados do samba de partido alto. O hip-hop, que celebra mais de 50 anos de história, se consolidou como um movimento de força, identidade e resistência, rompendo barreiras sociais e dando voz à juventude. O Circuito Batalha das Lendas nasceu da paixão de um jovem MC chamado Rafael que, com 11 anos, decidiu criar um espaço para que outros jovens pudessem se expressar por meio da rima. De acordo com os organizadores, o evento cresceu, ganhou visibilidade e hoje é uma das principais batalhas de hip-hop da cidade, contando com o apoio da sua família e de toda a comunidade. Agora, a organização já planeja novas edições para fortalecer ainda mais o movimento.