Sesi Vôlei Bauru encerra primeira fase contra o Unilife Maringá

O Sesi Vôlei Bauru vai para sua última partida da fase classificatória da Superliga 2024/2025. A equipe bauruense recebe o Unilife Maringá nesta sexta-feira, 21, às 21h, na Arena Paulo Skaf e busca voltar a vencer no encerramento do returno. O jogo é válido pela 11ª e última rodada do segundo turno da Superliga, e tem entrada gratuita via Meu Sesi.



O time de Bauru busca quebrar uma sequência negativa de resultados das últimas rodadas, incluindo a derrota por 3 sets a 0 para o Brasília Vôlei. O Sesi Vôlei Bauru ocupa a quinta colocação com 39 pontos, tendo 13 vitórias e oito derrotas. O Unilife Maringá, por outro lado, busca garantir sua vaga nos playoffs da liga, sendo o oitavo colocado com 23 pontos, conquistados em sete vitórias e 14 derrotas.



O Sesi Vôlei Bauru vai para a última rodada ainda com chances de estar entre as quatro primeiras equipes da Superliga. Para isso, precisa de uma vitória sobre a equipe do Maringá, e de uma derrota do Fluminense, atual quarto colocado, para o Barueri. Já o Unilife Maringá, para garantir sua vaga na próxima fase, precisa vencer o confronto, ou torcer para as derrotas de Batavo Mackenzie (9º, com 23 pontos) e Brasília Vôlei (10º, com 22 pontos).



A entrada para o confronto entre o Sesi Vôlei Bauru e o Unilife Maringá é totalmente gratuita, sendo necessário apenas reservar pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/8bbbaa5d-f1bb-4566-8c6e-3f771bfd467f/superliga-de-voleibol-feminina-20242025



Nos números, Bruna Moraes e Roslandy Acosta seguem como as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru na liga nacional. Bruna somou 205 pontos, enquanto Acosta segue logo atrás com 204. Mayany lidera o time bauruense em bloqueios, com 66 pontos no fundamento. Nos saques, Dani Lins é o destaque com 16 aces; enquanto isso, Kasiely é a melhor passadora do time, com 66,9% de eficiência, a terceira melhor marca da Superliga.



ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES



A partida de encerramento da fase classificatória do Sesi Vôlei Bauru terá também arrecadação de doações de leite. A ação visa a apoiar as famílias afetadas pelas fortes chuvas na cidade de Bauru, destinando as doações para instituições de caridade.



As doações serão recolhidas na portaria, durante a entrada do público para a partida.