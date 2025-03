Apae Bauru celebra Dia Internacional da Síndrome de Down

Nesta sexta (21), é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para celebrar a data, a Apae de Bauru preparou uma programação especial para reforçar a importância da inclusão e da diversidade. "Acreditamos que todos têm algo único a oferecer à sociedade e que a verdadeira inclusão só acontece quando respeitamos e celebramos as diferenças", afirma a direção da entidade.



Atualmente, a instituição atende 87 crianças, adolescentes e adultos com Síndrome de Down, oferecendo suporte nas áreas de educação, saúde e assistência social. Entre os serviços oferecidos pela Apae Bauru, destacam-se programas como o Hidrobaby, voltado para a estimulação precoce, e o Estimulando Down, que busca promover o desenvolvimento integral das crianças com a síndrome. Além disso, a instituição oferece acompanhamento pedagógico, fonoaudiológico, fisioterapêutico, psicológico, terapia ocupacional, assistência social, psicomotricidade, educação física e psicopedagogia.



Além de Bauru, a Apae estende seus serviços educacionais aos municípios de Piratininga, Avaí e Agudos. Na área da saúde, a abrangência alcança outros 18 municípios da região. O acesso aos serviços se dá por meio dos órgãos reguladores de cada município. As famílias interessadas devem procurar esses órgãos e apresentar a documentação necessária, como documentos do atendido e do responsável, além do encaminhamento específico.



A Apae Bauru também oferece grupos de orientação para pais e responsáveis, proporcionando um espaço de acolhimento, troca de experiências e informações.



Neste ano, as comemorações do Dia Internacional da Síndrome de Down na Apae Bauru incluem um "Piquenique Divertido" para os alunos do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), das 9h às 10h, e um "Desfile de Meias Coloridas" para os alunos da Educação e do Centro de Atendimento Integral Especializado (CAIE), nos turnos da manhã e da tarde.