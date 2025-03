Sedecon encerra seleção de artesãos da economia criativa sábado

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), informa que será encerrado neste sábado (22) o edital de chamamento público para artesãos de economia criativa, food trucks, trailers, carrinhos e tendas de alimentação artesanal, para participação em eventos a serem realizados neste ano pela secretaria. Os interessados devem se inscrever pelo formulário disponível no link https://forms.gle/obwkvoASr57atp6c6



Durante o ato da inscrição, os candidatos precisam anexar uma cópia do comprovante de residência no município de Bauru, do RG ou outro documento oficial com foto e data de nascimento, além de informar o CNPJ da sua microempresa (MEI).



Os candidatos da categoria alimentação também devem enviar uma cópia frente e verso do certificado de conclusão do curso de Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação e fotos do cardápio, produtos em produção e finalizados, embalagens de consumo local e viagem, locais de preparo e armazenagem, e do equipamento no qual se realiza as vendas. Já aqueles que se cadastrarem como artesãos devem enviar três fotos dos artesanatos e uma da barraca com os produtos expostos.



Serão selecionados 40 artesãos e 40 comerciantes de alimentação artesanal a partir de uma avaliação que levará em consideração os critérios de qualificação do trabalho, estética, porcentagem artesanal, acabamento, originalidade e tipicidade. O número de participantes será definido a cada evento, podendo ocorrer sorteio para ocupação das vagas disponíveis. A lista com os nomes dos classificados será publicada no Diário Oficial no prazo máximo de sete dias úteis após a realização do processo de seleção. Será criada uma lista de suplentes com os excedentes e demais interessados posteriores.