Preso homem que dirigiu bêbado e deu álcool e droga a adolescente

Botucatu - Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta quinta-feira (20), na região do Distrito de Vitoriana, suspeito de dirigir embriagado e de fornecer bebida alcoólica e drogas para uma adolescente de 16 anos.



Segundo a GCM, uma equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) recebeu a informação de que o condutor de um Chevrolet Cruze estaria transitando pela região de Vitoriana, acompanhado de duas mulheres, aparentemente embriagado, gerando risco aos populares.



Após patrulhamento pela região, os guardas civis localizaram o veículo indicado na denúncia na rua Condessa de Serra Negra e abordaram o motorista que, de acordo com a corporação, desembarcou apresentando sinais de embriaguez, como fala pastosa e odor etílico.



As duas passageiras, uma de 16 e outra de 20 anos, relataram à equipe que estavam com o homem de 27 anos desde quarta-feira (19) e que ele havia comprado bebida alcoólica e também maconha nos chamados predinhos da CDHU da Vila Jardim para que o trio pudesse consumir.



As mulheres afirmaram ainda que, ao notarem que o suspeito estava ficando alterado, com medo, resolveram sair do carro e buscar abrigo em um estabelecimento comercial na rua onde ocorreu a abordagem. O Conselho Tutelar foi acionado e o homem acabou preso.



Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e fornecimento e entrega de bebida alcoólica ou outra substância que possua componentes que possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente e ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.