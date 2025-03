Interdição na avenida Rodrigues Alves continua nesta sexta-feira

A Emdurb informa que nesta sexta-feira (21), das 8 às 16h, o trecho compreendido entre os quarteirões 23 ao 26 da avenida Rodrigues Alves, no sentido centro – bairro, estarão interditados para obras de recape. A pista do sentido bairro – centro terá compartilhamento de fluxo de veículos, desta forma, poderá haver lentidão no trânsito. A Emdurb sugere que os motoristas busquem rotas alternativas como as avenidas Cruzeiro do Sul e Duque de Caxias.

Para a interdição no trecho informado, outros pontos serão fechados, conforme segue:

-Interdição no acesso da avenida Cruzeiro do Sul para a avenida Aureliano Cardia, sentido avenida Rodrigues Alves;