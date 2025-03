'Gisele' é mascote inusitado de praça de pedágio em Avaí; VÍDEO

Uma galinha que “fiscaliza” a passagem de veículos em Avaí (39 quilômetros de Bauru) chama diariamente a atenção dos motoristas que passam pela praça de pedágio do município. De acordo com os relatos, o animal está sempre por lá, de olho na movimentação. Um vídeo flagrou a ave empoleirada em uma pilastra de concreto. A cena foi flagrada pelo fotógrafo Vitor Ritz.



De acordo com informações do portal Pirajuí News, o animal já se tornou mascote do local. Eles também informam que o animal foi batizado de “Gisele” e que está sempre por ali, descansando ou ciscando.