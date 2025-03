2ª edição do Samba na Vila será no domingo

Neste domingo (23), a Vila Vicentina de Bauru será palco da 2ª edição do Samba na Vila, um evento que une música, gastronomia e solidariedade. A festa acontece no bosque da entidade, em espaço coberto para garantir conforto e diversão ao público.



A grande atração será uma roda de samba com o grupo Boca de Leite, das 13h até as 18h. O repertório traz o melhor do samba raiz, com clássicos de Cartola, Noel Rosa e Benito di Paula, além de releituras de sucessos de Rita Lee, Cazuza e Gonzaguinha.



NOVIDADES



Após o grande sucesso da primeira edição, realizada em outubro de 2024, o evento retorna com mais opções gastronômicas e pontos de atendimento. O público poderá saborear espetinhos de carne, frango e kafta, pastéis e porções típicas de boteco, como batata frita, calabresa, frango a passarinho e panceta. Para acompanhar, haverá Chopp da Colina gelado, refrigerantes e água.



SERVIÇO

Os ingressos custam R$ 20,00. Reservas antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp: (14) 3103-0055. A Vila Vicentina fica na rua Jorge Pimentel, 2-05

Festa do Rondelli

Além do samba, a Vila Vicentina promove a Festa do Rondelli, com a venda da massa nos sabores presunto e queijo ou quatro queijos por R$ 40,00 (pacote de 800g). As retiradas serão no sábado (22) e no domingo (durante o evento). Toda renda será revertida para a Vila Vicentina. Com 85 anos de história, a entidade presta assistência a 55 idosos residentes e cerca de 30 idosos atendidos diariamente, oferecendo moradia, terapia ocupacional, fisioterapia e assistência social. Toda a arrecadação do evento será destinada à manutenção da entidade e ao bem-estar dos idosos atendidos.