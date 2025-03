5º Fórum Econômico de Bauru terá Suéllen e Felipe Miranda

O 5º Fórum Econômico de Bauru, que acontece hoje, a partir das 18h30, na OAB, reunirá importantes nomes para uma análise profunda do cenário econômico nacional e das perspectivas para os próximos anos.



O Fórum contará com a presença especial do economista Felipe Miranda, sócio da Empiricus e do BTG Pactual, reconhecido no mercado financeiro por suas análises estratégicas e previsões sobre a economia nacional.



A prefeita Suéllen Rosim é uma das palestrantes e apresentará os avanços de Bauru na área econômica, destacando iniciativas e projetos que impulsionam o desenvolvimento da cidade.



Haverá também um bate-papo sobre as transformações no setor imobiliário, com especialistas da área.



"Trata-se de uma oportunidade única de conhecimento e networking", afirma o economista Leandro Rosa, um dos organizadores.



SERVIÇO:

5º Fórum Econômico de Bauru:

Data: 20 de março de 2025

Horário: 18h30

Local: Auditório da OAB Bauru