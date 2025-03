Selic vai a 14,25% e eleva custo de financiamentos para todos

Empréstimo pessoal financeiras - 126,23% - 128,27% - 1,61%

Taxa média - 121,58% - 123,58% - 1,64%

Para as empresas também há impacto. A taxa média de juros deve aumentar de 56,93% para 58,39% ao ano. No caso de um empréstimo de capital de giro de R$ 50 mil por 90 dias, as empresas pagarão R$ 124,55 a mais. No caso de duplicatas do mesmo período no valor de R$ 20 mil, serão R$ 49,78 a mais de juros.