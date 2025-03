No futuro, Bauru pode ser 100% abastecida por águas subterrâneas

Futuramente, Bauru poderá ser 100% abastecida pelas águas subterrâneas oriundas dos aquíferos Guarani e Bauru. Com a oferta cada vez mais escassa do Rio Batalha, a possibilidade de a captação deste manancial deixar de ser viável, em termos ambientais, econômicos e de eficiência, não é descartada pelo projeto "Soluções Integradas de Água para Cidades Resilientes" (Sacre), que estuda o município desde 2022 a fim de traçar estratégias para reduzir a vulnerabilidade das cidades e do campo frente às crises hídricas e à emergência climática.

Desta quarta-feira (19) até sábado, o programa realiza a Semana Internacional Paulista de Águas Subterrâneas (Sipas), evento pioneiro no Brasil voltado à gestão dos recursos hídricos com potencial para tornar-se permanente. A competitividade da implantação dos chamados "campos de poços" em áreas mais afastadas do Centro da cidade, inclusive, é tema a ser abordado durante o encontro.

Coordenador do Sacre e professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP) Ricardo Hirata explica que o projeto — apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com previsão de ser concluído em 2027 — conduz diversos estudos, um dos quais para apontar as vantagens destes campos de poços em áreas onde o Aquífero Guarani é mais profundo.