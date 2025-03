Itaju concede bolsas para os universitários

A Prefeitura de Itaju (69 quilômetros de Bauru) está oferecendo bolsas de estudo que cobrem 50% do valor da mensalidade para quem ainda não possui formação superior. Além disso, o transporte até as faculdades de Bauru e Jaú é 100% gratuito. As inscrições devem ser feitas na sede da administração.



"Queremos que nossos jovens se realizem profissionalmente, trabalhando com satisfação na área que escolheram. A educação é a base de tudo, e o nosso papel, como governo, é criar oportunidades para que eles trilhem esse caminho com menos barreiras", ressalta o prefeito Jerri de Souza Neiva. "Além do transporte gratuito, que já oferecíamos, ampliamos o suporte com as bolsas".



O chamado Programa de Incentivo à Formação Universitária, criado pela prefeitura, já impactou diretamente a vida de mais de 40 estudantes, que só conseguiram ingressar no ensino superior graças ao apoio financeiro. Para participar, é preciso atender a alguns requisitos, como ser morador de Itaju, ter sido aprovado no vestibular, buscar a primeira graduação e não estar inscrito em outros programas de financiamento estudantil.