Sebrae abre inscrições para o evento de empreendedorismo Startup

O Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil, já tem data marcada: será realizado em 22 de março, em Bauru. O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Bauru, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CIT), Saruê Incubadora, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CITeB), Sante Science, Ikatec e Bauru Innovation Day (BID). Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.



A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas em https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-bauru-e-regiao/2827545. O evento ocorre na sede do "SP Perto", na avenida Cruzeiro do Sul.



Analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Gomes salienta que o Startup Day assume um papel crucial no desenvolvimento do cenário inovador de Bauru e região. "Este evento promove a conexão entre empreendedores, investidores, especialistas, universitários, poder público e privado, criando um ambiente propício para a formação de parcerias estratégicas, projetos que impulsionam o crescimento e a sustentabilidade de novos negócios e profissionais", pontua.



A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking. A analista reforça ainda a importância da iniciativa para a região. "Através de uma programação diversa, o evento busca apresentar as oportunidades de projetos e eventos disponíveis, desmistificar a inovação em diversos níveis e evidenciar como é possível aplicá-las nas empresas, na ciência, no governo, nas universidades, ou seja, um ambiente inovador se torna altamente competitivo e fortalecer o ecossistema de inovação é fortalecer o presente e futuro de nossa sociedade local", finaliza.



O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.



SOBRE O STARTUP DAY



Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.



O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala, universitários, empreendedores e atores públicos e privados. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.