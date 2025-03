A Conferência Ambiental fez SP refletir sobre desafios ecológicos

Aconteceu em São Paulo, em 12 de março, a Conferência Estadual do Meio Ambiente para a discussão das propostas originárias das 52 Conferências Municipais e outras 10 Conferências Intermunicipais que foram realizadas nas cidades paulistas.

Ao todo foram recebidas 727 propostas que foram aglutinadas pelos cinco eixos temáticos que seguem as recomendações do Ministério do Meio Ambiente: Ações de Mitigação / Adaptação e preparação de desastres climáticos / Transformação Ecológica / Justiça Climática e Governança e Educação Ambiental.

As 601 propostas originárias das Conferências Municipais e as 121 que surgiram nas das discussões das Conferências Intermunicipais foram distribuídas da seguinte forma: Mitigação com 160 propostas; Adaptação e Preparação para Desastres Climáticos com 141; Justiça Climática com 134 propostas; Transformação Ecológica com 138 e Governança e Educação Ambiental com 154 propostas.