Ladrões invadem joalheria em Jaú e furtam R$ 500 mil em peças

Jaú - Criminosos invadiram neste final de semana uma joalheria localizada na rua Campos Sales, no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru), e fugiram levando peças estimadas em aproximadamente R$ 500 mil. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e, até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido identificado.



Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada nesta segunda-feira (17), por volta das 9h, e, em contato com o proprietário da joalheria, uma equipe constatou o furto de joias avaliadas pela vítima em cerca de R$ 500 mil. Para entrarem no local, os suspeitos fizeram um buraco na parede.



Antes, porém, os assaltantes passaram por outros dois comércios, além de uma barbearia, onde também fizeram buracos em um muro e em paredes até acessarem a joalheria. A suspeita da polícia é de que o ponto inicial do percurso dos ladrões tenha sido o estacionamento de um dos comércios.



A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia nos imóveis e uma equipe da Polícia Civil foi até o local para dar início às investigações visando à identificação dos autores do crime. A ocorrência foi registrada no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e está sob responsabilidade da DIG.