Prefeitura de Bauru abre inscrições para sete concursos públicos

Técnico Agrícola

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio, conclusão do Curso Técnico em Agricultura ou Técnico em Agropecuária e registro no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA)

Vencimentos: R$ 2.093,62

Carga horária: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 45,00

Técnico de Higienização Dentária

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio, conclusão do Curso Técnico de Saúde Bucal ou equivalente e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/SP)

Para todos os cargos, além do salário, há o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas até às 16h do dia 27 de março, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 18 de fevereiro de 2025 ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.