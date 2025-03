Depois de 17 dias de seca, temporal atinge Bauru e causa estragos

Um temporal, com muito raio e também granizo, atingiu Bauru, na noite deste sábado (15), depois de 17 dias de seca, justamente na estação mais úmida do ano, o verão. Estragos foram registrados em vários bairros do município.

Por conta das tão conhecidas 'águas de março', muitas regiões da cidade estão sem energia e a avenida Nações Unidas ficou novamente inundada. Por lá, um carro rodou, segundo informou a Desfesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, já no local, constataram que o veículo havia sido desocupado. Uma criança se segurava no para-choque do automóvel e outra, que foi arrastada pela correnteza por aproximadamente 30 metros, permanceu agarrada a uma grade de segurança.



Pela margem, dois adultos, um deles com a perna quebrada, conseguiram se salvar junto com uma terceira criança. Os cinco foram conduzidos ao Pronto-Socorro pelo Corpo de Bombeiros, após o momento de pânico. A corporação atendeu mais de 50 ocorrências simultanêas e fez registro de muros caídos, assim como queda de fios energizados.

Foi comunicada ainda sobre a queda de muitas árvores, em diversos bairros, como Mary Dota e Beija Flor. Uma delas atingiu um carro e outra um ônibus, mas não há informações de feridos.



O trânsito, porém, fico interditado na Octávio Pinheiro Brisola em decorrência da queda de uma espécime. Já na Granja Cecília, sentido Comendador José da Silva Martha, uma linha transmissão também foi ao solo por conta dos fortes ventos, que chegaram a 58 quilômetros por hora, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp.



O temporal deixou ainda o tráfego na avenida Duque de Caxias muito complicado porque os semáforos ficaram desligados. Em apenas 20 minutos, o IPMet registrou 25,4 milímetros de água. Ou seja, a chuva foi muito concentrada, acrescentou Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil. Ele informou também que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel e do Bela Vista precisaram operar com gerador, por conta da falta de energia.