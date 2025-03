Homem de 25 anos é encontrado morto em frente a um bar 

Um homem de 25 anos foi baleado e morreu, no início da manhã deste sábado (15), em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). De acordo com a Polícia Militar, populares ouviram disparo de arma de fogo, nas imediações da linha férrea, e acionaram a corporação.



Quando a viatura chegou ao local indicado, próximo à avenida Tiradentes, encontrou a vítima já sem vida do lado de fora. O caso foi registrado como homicídio no plantão polo de Bauru.