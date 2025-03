Após temporal, DAE trabalha para restabelecer o abastecimento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que a chuva intensa da noite deste sábado (15) pode ter impactado o abastecimento de água na cidade, devido a oscilações na rede elétrica que provocaram a paralisação de diversas unidades de produção e reservação, incluindo a captação do Rio Batalha.

As equipes técnicas do DAE estão mobilizadas para restabelecer o funcionamento das unidades afetadas o mais rápido possível. Enquanto isso, algumas regiões podem apresentar variações na pressão da água e eventuais momentos de intermitência no fornecimento, especialmente em áreas mais altas.

As unidades de produção afetadas até o momento, conforme identificação via telemetria, são Mary Dota, Distrito Industrial III-1 e 2, Roosevelt, Lotes Urbanizados, Jardim América, Chácaras Cardoso, Samambaia, Cardia, Cruzeiro do Sul, Geisel II, Bauru XXV, Padilha, Gasparini, Santa Cândida, Parque Real, além dos reservatórios Redentor, Geisel, Ouro Verde e Sabiás, e das bombas de captação do Rio Batalha. O abastecimento poderá ser prejudicado especialmente nas regiões atendidas por essas unidades.