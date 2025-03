Autônomo atropelado por carro em Bauru morre após 24 dias na UTI

Um autônomo de 52 anos morreu, nesta sexta-feira (14), no Hospital de Base (HB), em decorrência de graves ferimentos decorrentes de atropelamento ocorrido na noite do último dia 18 de fevereiro, na rua Chimbo Attusi, no Núcleo Residencial Presidente Geisel, em Bauru.



Segundo o registro policial, Adão do Carmo Lopes foi atingido por um Fox vermelho. O condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima, que sofreu lesões graves, sobretudo na cabeça, e foi levada por uma viatura do Samu ao Pronto-Socorro Central (PSC).



O paciente foi transferido para o HB, onde ficou internado em leito de UTI por 24 dias, intubado. Na manhã desta sexta-feira, ele acabou não resistindo. O caso, registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, será investigado pela Polícia Civil.