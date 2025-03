Homem ataca e suja manequim de sex shop em Bauru; VÍDEO

Um homem foi flagrado duas vezes, nesta semana, se masturbando em uma manequim usada para fazer propaganda de um sex shop, que funciona na quadra 5 da avenida Duque Caxias, em Bauru. Da primeira vez, funcionários de uma pizzaria próxima se surpreenderam com que viram e avisaram os responsáveis pela loja, que registraram o indivíduo pelas câmeras de segurança. Era por volta das 20h30 da última terça-feira (11).



Na ocasião, a via estava com bastante movimento de carros e pedestres. Passaram por ele, por exemplo, senhoras passeando com pets e jovens. No dia seguinte, às 15h20, a mesma pessoa retornou vestindo roupa idêntica. Novamente foi filmada. Antes de se posicionar atrás da boneca vestida com lingerie, a beija e a acaricia. Da segunda vez, também conclui o ato. Depois, funcionários do estabelecimento o expulsam aos gritos.



Proprietária do sex shop, Suéllen Felício gravou um vídeo e o veiculou em redes sociais, demonstrando indignação com o ocorrido. A manequim, batizada de Suzana, é colocada em frente à loja há seis anos, desde quando o estabelecimento abriu as portas, e nunca aconteceu algo semelhante ao longo destes anos.



“A loja estava aberta e ele ficou rondando por 20 minutos”, comentou em trechos da gravação, quando ressaltou sua preocupação com a segurança. Destacou o fato de o local estar iluminado e ficar próximo da Prefeitura de Bauru, da Escola Estadual Ernesto Monte, do Senai e da Etec, por onde muitos estudantes circulam à noite. Recomendou, então, cuidado a todos.



A situação também provocou repulsa em Jhennifer Felício, gerente comercial do sex shop e irmã de Suéllen. Era ela quem estava no local, nas duas ocasiões. Conta que, depois da primeira ocorrência, a boneca foi lavada com querosene e recolocada em frente ao estabelecimento, mas decidiram posicionar uma câmera na direção dela.



Apesar da cautela, não imaginavam que o homem retornaria, como aconteceu no dia seguinte, quando os gestos obscenos se repetiram.