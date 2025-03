Homem é preso após matar colega em briga por cigarro e bebida

Um homem de 39 anos morreu, na madrugada deste sábado (15), em uma briga com um colega de trabalho, em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru). Por razões fúteis, ele foi violentamente ferido na cabeça, onde recebeu vários chutes e sofreu fratura exposta no crânio, consta do boletim de ocorrência (BO). O crime foi praticado em frente ao alojamento onde ambos moravam, no Centro da cidade, mas o corpo só foi localizado pela manhã, em um terreno próximo. Pouco depois, o suspeito foi preso em flagrante pelo homicídio.



Segundo o delegado titular do município, Richard Serrano, o indiciado confessou o crime, assim como fez a um policial militar para quem relatou ainda que o desentendimento foi provocado por cigarro e bebida. Ambos eram usuários de drogas, informaram outros moradores do alojamento ouvidos pela autoridade policial.



Todos atuavam em uma obra de construção civil e estavam em sete no imóvel. Quando a briga começou, a dupla foi orientada a deixar a casa para que os outros pudessem descansar. Na rua, o desentendimento foi filmado por câmeras de segurança instaladas em residências vizinhas, que também registraram quando o autor arrastou a vítima, já sem vida, por aproximadamente 40 metros, até um terreno baldio.



Na manhã deste sábado (15), então, a Polícia Militar (PM) foi informada pelo responsável pela obra sobre a localização do cadáver. Uma viatura seguiu para o endereço, assim como fez a equipe da Polícia Civil. No local, Richard Serrano foi informado que a vítima e o suspeito estavam no município há cerca de 15 dias, quando vieram trabalhar na construção.



Alguns colegas ouviram o desentendimento, mas não intervieram. A maioria soube do óbito somente ao acordar.



A partir de informações de populares sobre uma pessoa que estava perambulando pelo bairro aparentemente desorientada, Serrano encontrou o suspeito sentado no banco de uma praça com uma mochila. A ser abordado, confessou, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia Polo de Bauru, finalizou o delegado.