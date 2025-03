Lençóis concede reajuste de 5,5% aos servidores

O prefeito de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), André Paccola Sasso, anunciou reajuste salarial de 5,5% para os servidores públicos municipais, índice superior à inflação medida pelo IPCA, que acumulou 5,06% nos últimos 12 meses.



O aumento contempla a maior parte dos 2.715 servidores, incluindo funcionários da Prefeitura, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), do Centro Municipal de Formação Profissional (CMFP) e do Instituto de Previdência Municipal (IPREM). Outra parte dos servidores, com vencimentos atrelados ao aumento do salário-mínimo, já havia recebido o reajuste em janeiro deste ano.



Além da valorização salarial, o vale-alimentação também foi reajustado, subindo de R$ 800 para R$ 1.000, um aumento de 25%. O projeto de lei para o reajuste salarial será enviado à Câmara e, caso aprovado, entrará em vigor no pagamento referente a março, que será depositado no próximo dia 31.



"Nosso compromisso é reconhecer a importância dos servidores para a cidade, garantindo não apenas a reposição da inflação, mas também um ganho real", ressaltou o chefe do Executivo.