Bauruense colecionador nato transforma paixão em negócio

"Sou um acumulador nato", brinca o empresário Nei Santos quando questionado sobre a decisão de montar uma loja de antiguidades. "O Curioso", nome do comércio localizado no Centro de Bauru, reúne milhares de objetos antigos, discos de vinil e muitas histórias.



Nei narra o dia em que um casal de idosos foi até a loja procurar um disco antigo com uma música que havia tocado no casamento deles, décadas antes.



"Eles não lembravam o nome da música e do cantor, somente um pouco da letra. Eu e minha esposa [Edna Santos, que também é proprietária da loja] entendemos bastante de música. Juntamos os pedacinhos da letra e achamos o disco com a canção que eles casaram. Os dois se abraçaram e choraram aqui dentro. Foi uma coisa muito linda, uma das situações mais emocionantes aqui na loja", relembra o empresário. Ele presenteou o casal com o disco.



Em uma outra ocasião, um jovem chegou ao estabelecimento procurando discos para sua coleção. Nei afirma que, em cerca de 10 minutos, o cliente gastou quase R$ 3 mil em discos.



Depois, ele disse que procurava o LP de uma banda chamada Algodão Doce. Nei foi até a área de vendas, encontrou o disco e, na hora de fechar as compras, presenteou o homem com o item. "O cara até chorou de emoção", conta.



Os discos são o carro-chefe da loja, especialmente os de rock. "Tenho mais de 300 discos do Led Zeppelin. Já vieram compradores de São Paulo, Campinas e Jundiaí só para garimpar vinis aqui", afirma.



Entre as peças mais valiosas que já vendeu, destaca um dos primeiros discos de Roberto Carlos, arrematado por R$ 5 mil, e um LP de Aracy de Almeida, cujo valor surpreendeu até ele.



Mas não são somente os discos de vinil que chamam a atenção na loja. O espaço também abriga itens históricos, como cilindros de Edison, o primeiro formato de gravação criado por Thomas Edison. Há também capacetes e cápsulas de canhão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, além de uniformes militares originais adquiridos em leilões nos EUA.





Bobina de Edison é precursora dos discos de vinil (Foto: Divulgação)



UM REFÚGIO PARA SAUDOSISTAS



O público da loja é variado. De colecionadores a nostálgicos em busca de um pedaço da infância. "Tem gente que vem aqui só para encontrar um Atari, um telefone antigo ou um brinquedo que não pôde ter na época", diz. A peça favorita dele, por exemplo, é um boneco Topogigio. "Esse eu coloquei o preço de R$ 3 mil para não vender, mas sei que esse dia vai chegar", brinca o empresário que, essencialmente, é também um colecionador.





Boneco é item favorito do empresário Nei Santos, que também é um colecionador (Foto: Divulgação)



Nei tem um conselho para quem deseja entrar nesse universo: "Descubra o que te fascina. Pode ser música, objetos históricos ou brinquedos antigos. O importante é se conectar com a peça."



A loja, que funciona na rua Gustavo Maciel, 6-40, está sempre recebendo novidades. Para quem quer garimpar ou simplesmente reviver memórias, o espaço é uma viagem no tempo. E para quem não pode visitar pessoalmente, a loja também está no Instagram, onde divulga achados exclusivos.



Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone (14) 99123-1921. O espaço funciona de terça a sexta, das 10h às 18h. No sábado, das 10h às 15h e no domingo das 8h às 12h.