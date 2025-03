Conquista aposta em eventos e Conquis Cola para fortalecer marca

A Conquista, fabricante de refrigerantes e energéticos com 66 anos de história, quer aumentar ainda mais sua presença em comércios e eventos. É o que explica Abílio Silva Filho, diretor comercial da marca, que conta com um Centro de Distribuição que chega a 35 municípios em Bauru e região. A empresa também aposta na linha Conquis Cola para conquistar novos clientes e fidelizar os antigos.



O destaque da marca, porém, é seu reconhecido sabor Taubaína Original. A marca foi premiada como a melhor do Brasil em 2018 e 2021 em um concurso do setor. "A nossa tubaína é um dos nossos maiores diferenciais, um produto que mantém a qualidade e conquista todo mundo", destaca o diretor.



Nos últimos anos, a empresa também investiu no segmento de energéticos, com o lançamento do Fera e do Pink Lemonade. "O mercado de energéticos é diferente do de refrigerantes, pois tem um público mais jovem e exigente que consome em ambientes diferentes. Apostamos em sabores diferenciados, como Pink Lemonade, que trouxe um frescor novo para a categoria. Fomos os pioneiros no lançamento deste sabor, pois queríamos trabalhar sabores inéditos", afirma Abílio.



Ele também explica que a participação em eventos tem sido um dos principais focos. "Fizemos testes no ano passado e a resposta foi muito positiva. Por isso, decidimos manter essa estratégia", explica. A presença no Carnaval 2025 e em outros grandes encontros tem ajudado a consolidar a marca junto ao público.



LINHA CONQUIS





Linha Conquis Cola é a aposta da marca em campanha de marketing (Foto: Divulgação)



A linha Conquis Cola inclui a versão tradicional, zero açúcar e Mix Lemon (com um toque limão), e está no centro da nova campanha de marketing da marca. "Estamos focando na divulgação desse sabor, com campanhas na TV, rádio e mídias digitais", conta Abílio.



A Conquista também reforçou sua presença online, investindo em influenciadores locais para aproximar a marca do público. "Cada cidade tem suas personalidades digitais mais conhecidas, e temos uma agência especializada para trabalhar essa conexão", explica.



DIFERENCIAL



Com um mercado com opções diversas, o Conquista se diferencia pelo atendimento direto da fábrica aos estabelecimentos comerciais. Com 68 vendedores e cinco filiais, a empresa garante que seus produtos estejam acessíveis em praticamente toda Bauru. Abílio destaca também a qualidade dos refrigerantes como um dos pontos fortes da marca.