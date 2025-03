Chopp Colina se destaca pela qualidade e preços acessíveis

Com sete sabores de chopp, ambiente acolhedor e um cardápio de porções de boteco, o Colina Chopp conquista clientes por sua qualidade aliada a um dos melhores preços de Bauru. À frente do negócio, o empresário Alexandre Brisola, de 63 anos, explica como a casa se diferencia no mercado, oferecendo rótulos mais tradicionais até opções exclusivas.



"Temos o Pilsner, que é o mais tradicional, além do Puro Malte, que tem um sabor mais intenso. O IPA é um chopp com teor alcoólico um pouco maior e notas frutadas, puxadas para o maracujá", explica Brisola.



O chopp de vinho é um dos destaques da casa, com bastante procura pelos clientes. O local conta, ainda, com um sabor exclusivíssimo: o chopp de Marula - feito com a fruta que é sucesso em diferentes bebidas.



"O chopp escuro também faz muito sucesso, e agora trouxemos uma versão sem álcool, uma novidade que ninguém mais tem por aqui", conta o empresário.



Todos os chopps são fabricados por uma indústria do norte do Paraná, e distribuídos por Brisola em Bauru e região. "Eles são classificados como semi-artesanais, pois passam por um processo diferenciado de produção, garantindo mais sabor e qualidade", afirma.



PROMOÇÕES



Além de oferecer chopp para consumo no local, o Chopp Colina também vende barris e growlers (embalagens PET de 1L, 1,5L e 2L). "Os preços são fixos: R$ 20 para 1L, R$ 25 para 1,5L e R$ 30 para 2L, independente do sabor escolhido", detalha Brisola.



Para quem prefere beber no espaço, há promoções frequentes. De terça a sábado, das 16h às 22h, o cliente pode aproveitar a oferta de três chopps por R$ 18.



CARDÁPIO



O espaço do Chopp Colina é pensado para proporcionar momentos descontraídos entre amigos e familiares. Durante a semana, o local opera com mesas e cadeiras, enquanto nos dias de show ao vivo, são usados bistrôs para acomodar melhor o público.



Além do chopp, a casa oferece um cardápio variado de porções, com destaque para os bolinhos de costela e pernil, que vêm ganhando popularidade. Outras opções incluem batata frita, moela, dobradinha e fígado, seguindo a tradição dos petiscos de boteco.



FUNCIONAMENTO



O bar do Chopp Colina atende de terça a sexta-feira, das 16h às 22h, e, aos sábados, das 11h às 18h. Quando há música ao vivo, o funcionamento se estende até as 22h, com os shows começando às 17h.



A distribuidora atende de terça a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 20h. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 18h. Para devolver os barris, o local também funciona nas segundas-feiras, a partir das 8h.