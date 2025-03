Macatuba abre licitação para doar 2 imóveis

A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) abriu dois editais para doar imóveis a empresas que têm interesse em se instalar na cidade. As propostas devem ser entregues até 30 de abril. O primeiro é uma área com mais de três alqueires, localizada às margens da rodovia Osni Mateus (SP-261), perto da área urbana. O outro é um barracão com dois silos, no Distrito Industrial. Os editais estão disponíveis no site do município (www.macatuba.sp.gov.br).



O processo de escolha das beneficiadas é realizado mediante licitação. Serão consideradas vencedoras as que apresentarem as propostas mais vantajosas e atenderem todas as obrigações legais e trabalhistas descritas nos editais. Entre as obrigações, destaque para geração de empregos (peso 50%), sustentabilidade, faturamento e arrecadação de impostos (deve atingir 1,5 vez o valor do imóvel em oito anos).



"Essa licitação é fruto de um trabalho que começamos lá em 2021, com a nova lei de doação de áreas com encargos. Também passamos a retomar algumas áreas que não estavam gerando emprego nem renda e que, desta forma, descumpriam a legislação vigente", diz o prefeito de Macatuba, Anderson Ferreira.