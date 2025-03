Bauru sedia a Semana Internacional de Águas Subterrâneas

Bauru recebe, entre os dias 19 e 22 de março, a Semana Internacional Paulista de Águas Subterrâneas (SIPAS), um evento pioneiro no Brasil voltado a gestão sustentável dos recursos hídricos, que reunirá especialistas para debater soluções inovadoras e sustentáveis para o abastecimento de água em tempos de crise hídrica e mudanças climáticas. A programação inclui cursos, seminários, painéis e visitas técnicas, trazendo experiências e estudos do Brasil e do exterior.



A SIPAS é uma iniciativa do projeto SACRE - Soluções Integradas de Água para Cidades Resilientes, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e contará com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O evento também tem a participação da Prefeitura de Bauru, Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).



Para o coordenador do SACRE, Ricardo Hirata, professor da USP, a SIPAS tem um papel essencial na busca por soluções para a crise hídrica. "Ao reunir pesquisadores, gestores e a sociedade civil, o evento contribui para a formulação de estratégias que garantam a segurança hídrica das cidades. A Unesco já alertou que o uso inteligente das águas subterrâneas exige tornar visível o invisível, já que esse recurso é responsável pelo abastecimento de mais de 50% da população global", destaca Hirata.



Já o presidente do DAE, Renato Purini, enfatiza a relevância do evento para Bauru: "A seca extrema é uma realidade e buscar soluções inovadoras é fundamental para garantirmos a segurança no abastecimento. A SIPAS é uma grande oportunidade para que profissionais, pesquisadores e a população entendam melhor o papel das águas subterrâneas e como podemos gerenciar esse recurso de forma mais eficiente".



A programação da SIPAS começa no dia 19 de março, com o curso "Soluções Integradas para Cidades Resilientes", no campus da Unesp, das 8h às 18h. O treinamento será ministrado por especialistas como Ricardo Hirata (USP), Amélia Fernandes (IPA) e Arisvaldo Mello Jr. (USP), voltado para profissionais de concessionárias de água, estudantes e membros de comitês de bacias hidrográficas. À noite, às 19h, no auditório da OAB Bauru, será realizada a abertura oficial do evento, seguida do painel "Recursos Hídricos: Diálogos e Governança", que reunirá pesquisadores e lideranças políticas para discutir estratégias para a gestão da água.



No dia 20 de março, o seminário internacional "Águas em cidades inteligentes" acontece das 8h às 18h, na Unesp. O evento será em formato híbrido e contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais, como Philippe Van Cappelen (Canadá), Alberto Manganelli (Uruguai) e Uwe Troeger (Alemanha), além de pesquisadores de instituições brasileiras.



No dia 21 de março, será realizada uma visita técnica aos experimentos do projeto SACRE, que incluem estudos para aumentar a disponibilidade hídrica e técnicas de recuperação de aquíferos contaminados. O trajeto será feito pela organização e será guiado por especialistas.



Por fim, no dia 22 de março, acontece a terceira edição do HidroGeoDia, uma visita técnica guiada por hidrogeólogos às principais fontes de abastecimento de água de Bauru. O evento, que ocorrerá das 8h às 17h, é voltado para professores e organizações do terceiro setor.



As inscrições para os eventos são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial da SIPAS. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Site para inscrição: www.sacresipas.org