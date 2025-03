Detido pelo Baep em Bauru diz que vendia drogas para pagar agiota

A Polícia Militar de Bauru, por meio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), deteve dois homens em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (12), em uma biqueira no Parque Jaraguá. Um deles alegou que vendia entorpecentes para quitar uma dívida com um agiota.



Com os indiciados, foram apreendidos tijolos de maconha tradicional, um pote de maconha a granel e, no interior da geladeira, porções da chamada “maconha dos playboys”: a dry, que tem alto valor comercial e é produzida em laboratório a partir do haxixe.



Segundo o 13º Baep, quando os policiais avistaram a dupla no local, decidiram parar a viatura afastada e seguir a pé para fazer o flagrante. Ao se aproximarem do portão, ambos tentaram fugir e se livrar de uma sacola onde estavam os entorpecentes, mas não obtiveram êxito.



Ainda de acordo com o Batalhão, também foram apreendidos estiletes, um canivete, uma tesoura, uma balança de precisão, grande quantidade de sacos plásticos do tipo “zip lock” vazios, papel para embalagem, uma contabilidade do tráfico e um pote de vidro com maconha a granel.



Os dois receberam voz de prisão e foram levados para o Plantão Policial. Segundo o advogado Leandro Pistelli, que representa os dois, um foi liberado na delegacia, após prestar depoimento, e o outro após ter passado por audiência de custódia responderá em liberdade