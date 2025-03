Estudante da Etec de Jaú está nas seletivas internacionais da OBA

Estudante do terceiro ano do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola Técnica Estadual (Etec) Joaquim Ferreira do Amaral, localizada em Jaú (47 quilômetros de Bauru), Luiz Felipe Martins está participando das seletivas internacionais da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).



Esta fase da competição ocorre até quinta-feira (13), em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Foram convidados a participar das seletivas internacionais estudantes com nota igual ou maior a sete nas provas online realizadas em 2024.



No Rio de Janeiro, cerca de 200 jovens participam desta fase presencial da OBA, que envolve treinamento no planetário, provas teóricas em duas partes, além de carta celeste e de observação espacial, caso as condições meteorológicas permitam.



"Minha área favorita sempre foi a matemática. A astronomia tem sido uma novidade para mim", revela Luiz. "Além de um bom desempenho, espero que a experiência da competição me agregue muito conhecimento".



O objetivo das seletivas é formar duas equipes, de cinco alunos cada, que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que será realizada na Índia, e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), ainda sem local definido.



"Essa participação nos enche de orgulho", comemora o diretor da Etec, André Pignatti Zago. "É uma demonstração da qualidade da educação oferecida pela Etec e da dedicação dos nossos estudantes em competições de conhecimento".