30 de outubro de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem de 65 anos é encontrado morto em casa em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
Caso será investigado pela Polícia Civil de Araçatuba
Caso será investigado pela Polícia Civil de Araçatuba

Um homem de 65 anos, identificado como Wilson José Taiacolo, foi encontrado morto dentro de uma residência na rua Humberto Bergamaschi, no bairro Planalto, em Araçatuba, nesta quinta-feira (29). O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi descoberto após uma testemunha perceber um forte odor vindo do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a preservação da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia técnica.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Wilson foi encontrado caído de bruços no chão da sala. Durante o trabalho pericial, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo.

O imóvel, conforme o registro policial, estava sem fornecimento de água e energia elétrica e possuía apenas um colchão na sala. Vizinhos informaram que costumavam ajudar o homem com alimentos e relataram que ele fazia uso frequente de bebidas alcoólicas.

A identificação foi possível a partir de uma receita médica encontrada na residência e posteriormente confirmada por moradores da região. O proprietário do imóvel, ainda segundo o boletim, reside atualmente no Japão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde deverá passar por exames necroscópicos. Os procedimentos serão importantes para esclarecer a causa da morte.

O caso foi registrado no plantão policial de Araçatuba e permanece sob investigação da Polícia Civil.

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