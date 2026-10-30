Um homem de 65 anos, identificado como Wilson José Taiacolo, foi encontrado morto dentro de uma residência na rua Humberto Bergamaschi, no bairro Planalto, em Araçatuba, nesta quinta-feira (29). O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi descoberto após uma testemunha perceber um forte odor vindo do imóvel.
A Polícia Militar foi acionada e realizou a preservação da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia técnica.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Wilson foi encontrado caído de bruços no chão da sala. Durante o trabalho pericial, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo.
O imóvel, conforme o registro policial, estava sem fornecimento de água e energia elétrica e possuía apenas um colchão na sala. Vizinhos informaram que costumavam ajudar o homem com alimentos e relataram que ele fazia uso frequente de bebidas alcoólicas.
A identificação foi possível a partir de uma receita médica encontrada na residência e posteriormente confirmada por moradores da região. O proprietário do imóvel, ainda segundo o boletim, reside atualmente no Japão.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e constatou o óbito.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde deverá passar por exames necroscópicos. Os procedimentos serão importantes para esclarecer a causa da morte.
O caso foi registrado no plantão policial de Araçatuba e permanece sob investigação da Polícia Civil.
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