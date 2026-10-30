Um homem de 65 anos, identificado como Wilson José Taiacolo, foi encontrado morto dentro de uma residência na rua Humberto Bergamaschi, no bairro Planalto, em Araçatuba, nesta quinta-feira (29). O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi descoberto após uma testemunha perceber um forte odor vindo do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a preservação da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia técnica.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Wilson foi encontrado caído de bruços no chão da sala. Durante o trabalho pericial, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo.