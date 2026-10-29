Um boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira (28) na Polícia Civil de Araçatuba relata uma denúncia envolvendo a divulgação de nomes de comerciantes, empresários e profissionais liberais em uma publicação no Instagram, supostamente relacionada ao posicionamento político dessas pessoas.

De acordo com o documento, os comunicantes afirmaram que tomaram conhecimento da publicação por meio de terceiros. A lista teria sido divulgada em um story de um perfil privado da rede social e associaria os nomes mencionados ao apoio ou voto em um candidato à Presidência da República.

Ainda segundo o registro policial, os denunciantes alegaram que a divulgação poderia provocar prejuízos à imagem, à honra e às atividades profissionais dos citados, além de incentivar boicotes comerciais e possíveis retaliações motivadas por preferências políticas.

Prática também é relatada em cidades da região