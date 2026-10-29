Um boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira (28) na Polícia Civil de Araçatuba relata uma denúncia envolvendo a divulgação de nomes de comerciantes, empresários e profissionais liberais em uma publicação no Instagram, supostamente relacionada ao posicionamento político dessas pessoas.
De acordo com o documento, os comunicantes afirmaram que tomaram conhecimento da publicação por meio de terceiros. A lista teria sido divulgada em um story de um perfil privado da rede social e associaria os nomes mencionados ao apoio ou voto em um candidato à Presidência da República.
Ainda segundo o registro policial, os denunciantes alegaram que a divulgação poderia provocar prejuízos à imagem, à honra e às atividades profissionais dos citados, além de incentivar boicotes comerciais e possíveis retaliações motivadas por preferências políticas.
Prática também é relatada em cidades da região
Relatos apontam que situações semelhantes também teriam ocorrido em outros municípios da região, como Bilac e Penápolis.
A divulgação de informações relacionadas a preferências políticas pode gerar questionamentos sobre os limites da liberdade de expressão, a proteção da honra e da imagem e a responsabilidade de quem publica ou compartilha conteúdos nas redes sociais.
Conforme o boletim, a autoridade policial registrou inicialmente os fatos como possível difamação, prevista no artigo 139 do Código Penal. O documento também informa que o caso foi encaminhado para outra unidade policial e que os comunicantes foram orientados sobre os procedimentos legais cabíveis.
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