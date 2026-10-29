Um chapeiro de 34 anos foi esfaqueado durante uma briga com outro funcionário dentro de uma padaria, na tarde desta quinta-feira (29), no centro de Araçatuba. Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia Militar, a discussão teria sido motivada por divergências políticas.
De acordo com relatos de funcionários e testemunhas, os dois trabalhadores discutiram e, em determinado momento, foram para os fundos do estabelecimento. Durante o desentendimento, um deles teria pegado uma faca e atingido a vítima na região do abdômen.
Mesmo ferido, o chapeiro conseguiu correr. Em seguida, outros funcionários prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa.
Havia uma grande quantidade de sangue tanto no interior da padaria quanto na área externa do estabelecimento.
Suspeito fugiu após o ataque
O homem apontado como autor da facada fugiu após a agressão e, até o momento, não havia sido localizado.
Equipes da Polícia Militar permanecem no estabelecimento, onde realizam o isolamento da área. Além disso, a perícia esteve no local para coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.
A motivação e a dinâmica da agressão ainda serão investigadas pela Polícia Civil. A informação de que a briga teria começado por divergências políticas também deverá ser apurada.
Atualização
A perícia concluiu os trabalhos na padaria, e o local foi liberado.
A Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito, que fugiu após a agressão.
O chapeiro de 34 anos está sendo submetido a uma cirurgia na Santa Casa de Araçatuba.
Matéria atualizada às 17h41
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