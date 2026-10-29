Um chapeiro de 34 anos foi esfaqueado durante uma briga com outro funcionário dentro de uma padaria, na tarde desta quinta-feira (29), no centro de Araçatuba. Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia Militar, a discussão teria sido motivada por divergências políticas.

De acordo com relatos de funcionários e testemunhas, os dois trabalhadores discutiram e, em determinado momento, foram para os fundos do estabelecimento. Durante o desentendimento, um deles teria pegado uma faca e atingido a vítima na região do abdômen.

Mesmo ferido, o chapeiro conseguiu correr. Em seguida, outros funcionários prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa.