Um chapeiro de 34 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho após uma discussão motivada por questões políticas, na tarde desta quinta-feira (29), em uma padaria, localizada na Vila São Paulo, em Araçatuba. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria feito comentários em tom de brincadeira sobre o resultado das eleições, o que teria desagradado o suspeito.
A vítima foi atingida por duas facadas, que atingiram a região da costela e do abdômen. O suspeito é um auxiliar de cozinha, de 48 anos, que fugiu após o ataque.
Brincadeira com expressão “faz o L” teria motivado ataque
De acordo com o boletim de ocorrência, o chapeiro estava conversando com outros funcionários e fazendo comentários políticos em tom de brincadeira. Durante a conversa, ele teria utilizado a expressão “faz o L”.
Segundo o relato da vítima à Polícia Civil, os comentários não eram direcionados ao suspeito. No entanto, o investigado teria se incomodado com a situação.
Em determinado momento, a vítima virou de costas e o suspeito teria avançado em sua direção com uma faca.
O ataque ocorreu em um corredor próximo à cozinha do estabelecimento. Conforme o registro policial, o chapeiro recebeu dois golpes, que atingiram a costela e o abdômen.
Um funcionário conseguiu conter o agressor e impedir a continuidade das facadas. Entretanto, o suspeito se desvencilhou e fugiu.
Vítima não corre risco de morte
Equipes de resgate socorreram o chapeiro e o encaminharam à Santa Casa de Araçatuba.
Em entrevista à reportagem, o delegado Maurício Tobias da Silva, da Central de Polícia Judiciária (CPJ), informou que esteve no hospital e conversou pessoalmente com a vítima.
Segundo o delegado, ele confirmou que a discussão teria começado por questões políticas e ideológicas.
Apesar dos ferimentos, o chapeiro apresenta quadro clínico estável e não corre risco de morte. Além disso, conforme o boletim de ocorrência, os médicos não identificaram necessidade de cirurgia, apenas de suturas.
Polícia investiga tentativa de homicídio
A Polícia Militar preservou o local do crime para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil também estiveram na padaria e, posteriormente, seguiram até a Santa Casa para colher informações.
O delegado Maurício Tobias informou que a Polícia Civil registrou a ocorrência como tentativa de homicídio.
“A princípio, nós registraremos o caso como um homicídio tentado e instauraremos inquérito policial para apuração completa dos fatos e eventuais qualificadoras aplicáveis ao caso”, afirmou.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do ataque e a possível aplicação de qualificadoras ao crime.
Até a conclusão do boletim de ocorrência, na noite desta quinta-feira, não havia registro de prisão do suspeito.
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