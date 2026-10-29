Um chapeiro de 34 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho após uma discussão motivada por questões políticas, na tarde desta quinta-feira (29), em uma padaria, localizada na Vila São Paulo, em Araçatuba. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria feito comentários em tom de brincadeira sobre o resultado das eleições, o que teria desagradado o suspeito.

A vítima foi atingida por duas facadas, que atingiram a região da costela e do abdômen. O suspeito é um auxiliar de cozinha, de 48 anos, que fugiu após o ataque.

Brincadeira com expressão “faz o L” teria motivado ataque

De acordo com o boletim de ocorrência, o chapeiro estava conversando com outros funcionários e fazendo comentários políticos em tom de brincadeira. Durante a conversa, ele teria utilizado a expressão “faz o L”.