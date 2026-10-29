Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (29), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
EGLAIR MARTINEZ – Araçatuba
Idade: 59 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 28/10/2026, às 18h
Sepultamento: 29/10/2026, às 10h
Local: Cemitério não informado
MARIA JOSÉ LEITE CLEMENTINO – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 29/10/2026, às 7h
Sepultamento: 29/10/2026, às 13h30
Local: Cemitério Recanto de Paz
ELISABETE DE PAULA CAMPANHA – Araçatuba
Idade: Não informada
Velório: Capela Municipal
Data: 28/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 29/10/2026, horário não informado
Local: Cemitério Municipal
EDUARDO HENRIQUE BACELAR MUNIZ – Araçatuba
Idade: Não informada
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 28/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 29/10/2026, às 21h
Local: Capela Municipal
MARIA MARQUES DA SILVA (PRETA) – Birigui
Idade: 85 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 28/10/2026, às 2h30
Sepultamento: 29/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
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