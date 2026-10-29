Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (29), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

EGLAIR MARTINEZ – Araçatuba

Idade: 59 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data: 28/10/2026, às 18h

Sepultamento: 29/10/2026, às 10h

Local: Cemitério não informado